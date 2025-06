Ontploffingsgevaar door bakwagen en container vol vuurwerk, huizen ontruimd

Aan de Boord in Nuenen is maandag een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden in een bakwagen en een zeecontainer. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan Omroep Brabant. De bakwagen en container staan bij een oude boerderij in de straat.

Vier huizen in een cirkel van 200 meter van de plek zijn maandag aan het eind van de middag ontruimd. De politie is al uren bezig met onderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om te onderzoeken hoe groot het gevaar is, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hulpdiensten hebben opgeschaald naar een zogenoemde GRIP1-situatie. Dit houdt in dat verschillende soorten hulpdiensten structureel samenwerken om een calamiteit aan te pakken. Hitte en hoogspanningsmast

Bij de bakwagen en de zeecontainer staat een hoogspanningsmast in de buurt. Ook de hitte zorgt voor gevaar. "Dit is een extra risico, mocht er iets fout gaan", zo laat een woordvoerder van de politie weten. De weg 'binnendoor' tussen Nuenen en Eindhoven is volledig dicht. Buurtbewoners moesten eerst binnen blijven, aan het begin van de avond werden huizen dus ontruimd.

Experts zijn ingeschakeld (foto: Persbureau Heitink).

Mensen worden tegengehouden, aanwonenden moeten weg (foto: Persbureau Heitink).

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.