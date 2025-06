Vuurwerk in bakwagen en zeecontainer gevonden, buurt urenlang ontruimd

Aan de Boord in Nuenen is maandag een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden in een bakwagen en een zeecontainer. De bakwagen en container staan op het erf achter een voormalige boerderij aan deze straat. Bewoners van tien woningen moesten hun huizen uit voorzorg verlaten, maar ze mochten rond negen uur 's avonds weer terug.

De tien huizen staan in een cirkel van 200 meter van de plek en werden maandag aan het eind van de middag ontruimd. Er was sprake van ontploffingsgevaar, omdat het ging om 'serieus zwaar vuurwerk', zo zei een woordvoerder van de brandweer. "Bovendien gaat vuurwerk niet samen met extreme warmte", zo voegde hij eraan toe. De politie is al uren bezig met onderzoek. Eerder meldde de brandweer dat er vier huizen waren ontruimd, maar dat werd later op de avond bijgesteld. Een gespecialiseerd bedrijf heeft advies gegeven om het vuurwerk professioneel uit te laden en om het vervolgens af te voeren. Deze klus begon na acht uur 's avonds en zal naar verwachting enige uren in beslag nemen. Voor de buurt heeft dit geen groot risico, waarna is besloten de omwonenden vanaf negen uur huiswaarts te laten keren. De boerderij, waar al lang bordjes hangen met 'verboden toegang voor onbevoegden' en het erf waar het vuurwerk is gevonden, blijven wel risicogebied. Hulpdiensten schaalden eerder maandagmiddag op naar een zogeheten GRIP1-situatie. Dit houdt in dat verschillende soorten hulpdiensten structureel samenwerken om een calamiteit aan te pakken. Hitte en hoogspanningsmast

Bij de bakwagen en de zeecontainer staat een hoogspanningsmast in de buurt. "Dit is een extra risico, mocht er iets fout gaan", zo liet een woordvoerder van de politie weten. De weg 'binnendoor' tussen Nuenen en Eindhoven was door de vondst en de afvoer van het vuurwerk urenlang dicht.

Het wagentje was tot de nok toe gevuld (foto: Persbureau Heitink).

