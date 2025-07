Luka (17) is boos op NS en gaat met 60.000 handtekeningen naar Tweede Kamer

Een petitie tegen het verdwijnen van de jongerendagkaart van de NS is in korte tijd bijna 60.000 keer ondertekend. De actie, opgezet door de zeventienjarige Luka Maas uit Heeze, heeft inmiddels geleid tot een motie in de Tweede Kamer. Politici buigen zich deze week over de vraag: moet de goedkope treinreis voor jongeren behouden blijven?

De NS stopt per 1 juli met de populaire jongerendagkaart. Jongeren konden daarmee voor 8,50 euro de hele dag onbeperkt met de trein reizen. In plaats daarvan komt er een regeling waarbij jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar 40 procent korting krijgen in de daluren. "Het maakt reizen met de trein voor jongeren vele malen duurder", zegt Luka. "Het voelt alsof er ineens iets van ons is afgepakt." De kaart verdwijnt stilletjes, vindt Luka. "Veel mensen wisten het niet eens. Daarom besloot ik er werk van te maken. Eerst wilden we een mailtje sturen naar de NS, maar ik dacht: meer mensen moeten dit weten. Dus ben ik een petitie gestart." Die sloeg in als een bom. "Na een paar dagen zaten we al op 30.000 ondertekeningen. En nu staan we op bijna 60.000. Het gaat heel hard ineens." En ook de landelijke politiek begint zich er mee te bemoeien.

Voor Luka is het allemaal nieuw: "Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik ben helemaal niet bekend in dit wereldje. Ik ben gewoon begonnen. En het is een succes, omdat het iets is wat jongeren echt raakt."

"Voor heel veel jongeren betekent dit gewoon veel minder vrijheid."

Dat merkt Luka aan de verhalen die hij van andere jongeren hoort. "Ik gebruik de kaart om naar de stad te gaan, vrienden te bezoeken. Maar ik ken ook verhalen van jongeren die hem gebruiken om naar gescheiden ouders te reizen, of voor LAT-relaties. En voor profielwerkstukken, snuffelstages, of om universiteiten te bezoeken. Voor heel veel jongeren betekent dit gewoon veel minder vrijheid." Het afschaffen van de jongerenkaart werd afgelopen donderdag al kort besproken in de Tweede Kamer. Dinsdag wordt er daadwerkelijk over gestemd. Dan dient NSC een motie in die de regering oproept om met NS te gaan praten.

"Ik denk dat meerdere partijen dit ook wel zien zitten."