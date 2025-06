Man slaat vliegensvlug toe bij juwelier, nog altijd geen spoor van de dader

Een enorme schade en beroofd van sieraden. Een juwelier in Etten-Leur denkt niet graag terug aan 18 november 2024. Toen werd in zijn zaak ingebroken. Ruim een half jaar later heeft de politie nog steeds geen spoor van de dader.

De inbraak, midden in de nacht van zondag op maandag, was het werk van een professional. De dader komt binnen door eerst een deur in de parkeergarage te vernielen. Daarna weet hij het rolluik van de juwelierszaak te forceren, kruipt er onderdoor, slaat een gat in de toegangsdeur en staat binnen enkele minuten in de winkel.

In de zaak slaat hij meerdere vitrines kort en klein en stopt hij sieraden in een opvallend gele tas. Binnen de kortste keren is de verdachte weer vertrokken, een enorme schade en bende achterlatend.

Bekendgemaakt in Bureau Brabant

De inbraak was niet eerder gemeld door de politie. Ze spreekt maandagavond, in Bureau Brabant, van een ‘flinke buit’. Op beelden is te zien dat de verdachte een zwarte bivakmuts, handschoenen, een donkere broek en Nike-sneakers droeg. Ook had hij een hamer bij zich.

Met die hamer sloeg hij meermalen hard op de deur van de winkel, totdat het gat zo groot is dat hij er doorheen kan. Eenmaal binnen slaat hij met dezelfde hamer in de zaak vitrines kapot.

Hamer en handschoenen teruggevonden

Enkele weken later worden in bosjes in de buurt van de Dreef, vlakbij het winkelcentrum in Etten-Leur, een hamer, handschoenen en sieradendisplays gevonden. Die moet de inbreker daar verstopt hebben of om een andere reden hebben achtergelaten, zo denkt de politie. Getuigen weten wellicht meer.