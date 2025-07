112-nieuws: Scooterrijder gewond naar ziekenhuis na botsing • Agenten vinden flessen lachgas tijdens controle auto

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:46 Scooterrijder gewond naar ziekenhuis na botsing Een scooterrijder is dinsdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Sint Agatha. De scooterrijder wilde de Heerstraat oversteken en botste achterop een auto. Die heeft lichte schade. De bestuurder raakte niet gewond. De scooter is door de politie opgehaald. Lees verder Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.

07:03 Agenten vinden flessen lachgas tijdens controle auto Tijdens het controleren van een auto aan de A-Dijk in Roosendaal vonden agenten maandagnacht lachgas. Dit had de bijrijder bij zich. In de kofferbak van de auto ontdekten de agenten drie volle flessen. Lees verder Foto: Instagram politie Roosendaal.

06:00 Vermiste tieners zijn mogelijk in Brabant De politie houdt er rekening mee dat de 14-jarige Djennaley en de 15-jarige Samuel uit Noord-Holland, die sinds maandagochtend worden vermist, zijn terechtgekomen in onze provincie. Lees verder Foto: politie.nl.

05:53 Auto met versleten band gestopt Een automobilist is maandagavond gestopt door wijkagenten van de politie Etten-Leur. De auto waarin deze reed had een volledig versleten band. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Etten-Leur.