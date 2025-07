Man heeft spijt van verkrachting, maar rechter laat hem niet vrij

Een vrouw van 32 is in september vorig jaar volgens het Openbaar Ministerie (OM) op een afgelegen terrein in Eindhoven verkracht. Ook zou de verdachte haar afgeperst hebben met een seksfilmpje. De rechtbank in Den Bosch bepaalde dinsdag dat deze man vast blijft zitten tot aan de inhoudelijke behandeling.

Deze man, Jeroen V., is ook 32 jaar oud, komt uit Boxmeer en woont net als het slachtoffer in het Noord-Limburgse Bergen. Ze hebben elkaar via een datingsite leren kennen. Slachtoffer in rechtszaal

Jeroen V. verscheen deze dinsdag voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Achterin de zaal luisterde het slachtoffer mee. Ze werd vergezeld door haar ouders en een slachtofferadvocaat. Volgens het OM hadden de twee contact met elkaar tussen 15 juli en 26 september vorig jaar. Tijdens een afspraak heeft hij het slachtoffer gedwongen hem oraal te bevredigen. V. maakte daar een filmpje van, wat hij dreigde te verspreiden als de vrouw zijn verdere bevelen niet zou opvolgen. Zo moest ze hem 9250 euro betalen en persoonlijk overhandigen. V. zou de vrouw ook berichten hebben gestuurd waarin hij haar met de dood bedreigde.