Luid alarm: industrie valt om 'door regels, energieprijs en vol stroomnet'

De Nederlandse industrie liet dinsdagmiddag van zich horen. Van de haven in Rotterdam en chemiebedrijf Chemelot in Geleen tot de zinkfabriek in Budel, overal lieten bedrijven sirenes, toeters en bellen horen als lawaaiprotest. De hoop is dat politiek Den Haag luistert naar hun noodkreet. Bedrijven vallen om of vertrekken omdat Nederland duur en traag is in haar beleid, zo is de boodschap.

In de brandende zon hadden de werknemers van zinksmelter Nyrstar in Budel zich om twaalf uur verzameld. Het bedrijf heeft al jaren last van hoge energiekosten en legde in 2022 en 2024 zelfs enkele maanden de productie stil.

Duur

Vergeleken met andere Europese landen kost energie in Nederland relatief veel. In het buitenland krijgen bedrijven soms ook nog subsidie om de gestegen energiekosten te compenseren. Dat zou de Nederlandse industrie en de zinkfabriek in Budel ook wel willen.

Om klokslag twaalf werd er op de rode knop alarm geslagen (foto;Noël van Hooft).