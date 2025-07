In deze gemeente krijg je vanaf nu een boete in de zero-emissiezones

Vanaf deze dinsdag krijgen bestuurders in Tilburg een boete als ze zich niet aan de zero-emissiezone houden. Tilburg is de eerste gemeente in Brabant waar boetes worden opgelegd bij dit soort overtredingen. De maatregel is genomen om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en CO2, te verminderen.

Zero-emissiezones zijn gebieden waar alleen bestel- en vrachtwagens mogen rijden die geen schadelijke stoffen uitstoten, zoals elektrische of waterstofvoertuigen. Ook bepaalde brom- en snorfietsers kunnen worden geweerd in die gebieden, al is het mogelijk om ontheffingen aan te vragen. De boete voor bestelauto’s is 120 euro. Voor vrachtwagenchauffeurs die onterecht in de zero-emissiezone rijden, is de boete 310 euro. Daar komen ook nog administratiekosten bij.

In andere gemeenten nog waarschuwingen

Tilburg is de eerste gemeente in onze provincie waar boetes worden uitgedeeld. In Den Bosch gaat het boetesysteem pas in september in. De proefperiode van zes maanden, waarin alleen waarschuwingen worden uitgedeeld, is hier afgelopen maart begonnen. In Eindhoven worden na de zomer de eerste waarschuwingsbrieven verstuurd. Die proefperiode gaat ook zes maanden duren. Daarna gaat ook Eindhoven over tot het daadwerkelijk beboeten van overtreders. De gemeente had besloten het instellen van de zero-emissiezones uit te stellen, omdat bij een interne controle een fout was ontdekt in de handhavingssystemen. In Tilburg zijn het afgelopen halfjaar weinig waarschuwingsbrieven verstuurd. Bijna alle bestelvoertuigen en vrachtwagens voldeden aan de toegangseisen, zo meldt de gemeente desgevraagd. Camera's en scanauto's

Voor de controle, die dus tot boetes kan gaan leiden, gebruikt de gemeente Tilburg dertien camera’s op vaste locaties en twee scanauto’s. De foto’s met overtreders worden eerst door een boa (een buitengewoon opsporingsambtenaar) beoordeeld voordat deze worden doorgestuurd. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zorgt er vervolgens voor dat de boetes op de deurmat komen. Het geïnde geld is niet voor de gemeentelijke kas: dat komt terecht bij de Rijksoverheid. Er wordt niet opgetreden tegen buitenlandse voertuigen. "Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat Nederlandse gemeentes bij buitenlandse kentekens niet op basis van alleen het kenteken kunnen inzien welke milieuklasse deze voertuigen hebben", zo legt een woordvoerder van de gemeente Eindhoven uit. "Voor Nederlandse kentekens wordt gebruik gemaakt van het RDW-register." Overleg met België

Met de autoriteiten in België zijn afspraken in de maak waarmee handhaving van Belgische kentekens als het goed is op korte termijn ook met camera's mogelijk is. Toch wil dit niet zeggen dat mensen met een buitenlands voertuig hun gang kunnen gaan. Handhaven kan toch en wel door de inzet van boa’s die buitenlandse bedrijfsvoertuigen staande houden en de milieuklasse handmatig controleren. “Zo ontstaat er geen ongelijkheid tussen partijen”, zo zegt de woordvoerder.