Givano doodgereden door automobilist die te hard reed: werkstraf geëist

Een stom ongeluk, twee jaar geleden. Een ongeluk, zoals er zovelen (bijna) zijn, maar wel eentje met een dodelijk afloop. De 17-jarige Givano reed in mei 2023 op een elektrische vouwfiets door Helmond en stak ineens over bij de verkeerslichten. Daar kwam hij voor de wielen van de auto van Chris D. uit Helmond. Givano overleed ter plekke.

Bijna iedereen kent zo’n situatie als die waarbij Givano op 11 mei 2023 overleed. Givano reed net na zes uur ’s avonds op een Itronic, een niet goedgekeurde elektrische vouwfiets, op het fietspad langs de Kasteel-Traverse in Helmond. Toen hij bij de verkeerslichten kwam, stak hij plotseling linksaf, door rood, de twee rijbanen over. En daar reed Chris D. in zijn BMW. Het verhaal van Chris in de rechtbank was dan ook logisch: “Ik zag die jongen net iets voor me rijden op het fietspad en ineens stak hij over.” D. remde zo hard als hij kon, maar kon Givano niet meer ontwijken. Omstanders probeerden de jongen nog te reanimeren, maar een schedelbasisfractuur werd hem fataal.

Givano reed op het fietspad naast Chris D. en reed ineens linksaf de weg over (foto: Google Maps).

De moeder van Givano was heel emotioneel in de rechtbank. Zij mist haar zoon nog elke dag. Een zoon die in de bloei van zijn leven was en er net zijn eerste dag van zijn stage op had zitten.

Ze vroeg zich hardop af waarom D. het gaspedaal daar flink intrapte, terwijl je daar, midden in Helmond, maar vijftig kilometer per uur mag rijden. En waarom zag hij Givano niet aankomen? Ze reden immers naast elkaar. Ze hoopte op een passende straf voor ‘de pijn die ons is aangedaan’. "Zijn leven gaat door en dat van Givano niet", zo zei ze in de rechtbank. Beiden maakten fouten

Grote vraag in de rechtbank was natuurlijk wie er schuld heeft aan dit ongeluk. Beiden maakten fouten, zo werd duidelijk. Givano reed ineens linksaf door rood, door de binnenbocht, maar Chris D. reed zo’n tachtig kilometer per uur waar je maar vijftig mag rijden. En dat telt zwaar. Volgens de officier van justitie was er geen botsing geweest als Chris D. zich aan de snelheid had gehouden. Want als hij vijftig had gereden, had hij zijn auto op tijd tot stilstand kunnen brengen. En dat is een basisnorm voor elke bestuurder, legde de officier uit. “Iedereen moet zijn voertuig op tijd kunnen stoppen.”

Foto: SQ Vision/Walter van Bussel.

De officier sloot zijn ogen niet voor de fout die Givano maakte door ineens door rood de drukke weg op te rijden. Als hij dat niet had gedaan, was hij ook niet doodgereden natuurlijk. Maar die fout heft de schuld van Chris D. niet op, oordeelde de officier. “Het negeren van het rode licht is hier niet van belang, maar maakt wel verschil bij de hoogte van de straf”, zo zei de officier. Taakstraf en rijontzegging geëist

Hij eiste 160 uur taakstraf voor ‘aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag’ en een rijontzegging van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. “Het was geen opzet, maar hij is wel schuldig. Hij had anders moeten handelen en daar niet met zo’n hoge snelheid moeten rijden.” De advocaat van Chris D. pleitte voor vrijspraak. D. kon niet vermoeden dat Givano ineens zou oversteken, terwijl hij zelf groen had. Ook bij een snelheid van vijftig kilometer per uur zou D. Givano hebben geraakt, had de advocaat berekend. De uitspraak in deze zaak is op 15 juli.