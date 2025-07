Motor en vrachtwagen botsen op Merwedebrug: A27 dicht

Een vrachtwagen en motor zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst op de Merwerdebrug. De A27 is in de richting van Breda afgesloten. De vertraging loopt op tot een uur.

Het is onduidelijk hoe met de motorrijder gaat, maar er is een ambulance opgeroepen. Naast de politie en ambulance, is ook de brandweer opgeroepen voor het ongeval.