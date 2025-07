Gesprongen sprinkler zorgt voor 'serieuze schade' bij modezaak Van Tilburg

Kledingzaak Van Tilburg in Nistelrode is dinsdagmiddag door de brandweer ontruimd nadat een sprinklerkop op de bovenste verdieping van de winkel is gesprongen. Directeur Paul Van Tilburg verwacht dat er serieuze schade is. "Ik kreeg van medewerkers te horen dat het flink blank staat, omdat het water er maar uit bleef spuiten."

Het gaat over de tweede verdieping, dat is de 'heren casual' afdeling. Het water loopt naar beneden, dus de directeur verwacht dat ook daar schade is opgelopen.