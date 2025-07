Door extreem veel waterverbruik komt bruin water uit deze kranen

In Den Bosch zien bewoners van een appartementencomplex aan de Admiraliteitslaan bruin water uit hun kranen komen. Volgens Brabant Water komt dat doordat er op deze warme dag meer water dan normaal verbruikt wordt. Bezinksel in de leidingen kunnen dan meekomen, wat voor bruin water zorgt. Woensdagochtend zou het leidingwater weer helder moeten zijn.

Volgens een woordvoerder van Brabant Water is het water gewoon te drinken, maar hij snapt dat het er niet aantrekkelijk uitziet. "In drinkwater zitten altijd nog stoffen die van nature in water voorkomen. Deze stofjes bezinken in de leidingen en blijven achter. Niemand die daar iets van ziet. Als er extreem veel water verbruikt wordt, zoals op een warme dag als vandaag, en ook nog eens tijdens de gebruikelijke avondpiek, kan dit bezinksel loskomen. Je krijgt dan bruin water uit je kraan."

Lekkage

Een andere mogelijkheid zou zijn dat er ergens in de waterleiding een lekkage zit, maar de kans daarop acht de woordvoerder van Brabant Water erg klein. "Woensdagochtend komt er weer helder water uit de kraan", zegt de woordvoerder overtuigd.