'Met man en macht gewerkt' om Van Tilburg na waterlekkage open te krijgen

Modezaak Van Tilburg in Nistelrode gaat woensdagochtend 'gewoon' om negen uur open. Dinsdagmiddag ging een buis van de sprinklerinstallatie stuk met een waterballet tot gevolg. Directeur Paul van Tilburg vertelt dat er 'serieuze schade' is. "Maar we hebben met man en macht gewerkt om alles watervrij te maken om zo goed mogelijk open te kunnen."

Van Tilburg en zijn medewerkers hebben een pittige dag achter de rug. Want uit de gesprongen waterleiding voor de sprinklerinstallatie, die bedoeld is om brand te blussen, bleef maar water spuiten. Wat de oorzaak van de gesprongen waterleiding is, is onduidelijk. Er is geen sprake van rook of brand, want de sprinklerinstallatie zelf is niet af gegaan.