Oud-Jumbobaas moet mogelijk cel in: de ondergang van Frits van Eerd

Jarenlang ging het Frits van Eerd voor de wind. Het Jumbo-imperium groeide gestaag en de door de supermarktketen gesponsorde sportteams regen de prijzen aaneen. Tot alles in 2022 als een kaartenhuis in elkaar stortte. Wat nu - bijna drie jaar later - rest is de grote vraag: gaat de gevallen CEO de gevangenis in?

Omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Dat is waar het Openbaar Ministerie Van Eerd van verdenkt. En het is waarom justitie hem het liefst twee jaar achter de tralies ziet verdwijnen. Volkomen onterecht, houdt de hoofdrolspeler zelf vol. Maar hoe zit het met die tonnen aan cash geld die werden gevonden? Welke rol speelde een malafide autohandelaar in het verhaal? En wat heeft een Friese cokesmokkelaar ermee te maken? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.