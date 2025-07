Michiel van Nispen verlaat politiek: hij wil meer aan zijn gezin denken

Na ruim elf jaar verlaat Michiel van Nispen de Tweede Kamer. Hij wil meer tijd hebben voor zijn gezin. De Bredase SP’er vertrekt na de verkiezingen van eind oktober. Van Nispen (42) wordt gezien als een van de meest hardwerkende parlementariërs. Zijn inzet had wel een keerzijde. “Ik was voor mijn kinderen niet de leukste versie van mezelf.”

Niet lullen, maar poetsen. Dat is hoe Van Nispen zal worden herinnerd, al stelt hij zich woensdagmorgen in een gesprek met NPO Radio1 enigszins bescheiden op. “Er zijn meer Kamerleden die ontzettend hard werken, maar het is een feit dat ik veel gedaan heb en veel geprobeerd heb te doen. Het is nu mooi geweest. De belangrijkste reden hiervoor is dat ik dit niet langer meer kan vragen van mijn gezin.” Van Nispen voelt ook een verantwoordelijkheid in de richting van de mensen die hem in de Tweede Kamer gekozen hebben. “Zij hebben recht op iemand die er meer dan honderd procent voor kan gaan. Dat betekent wel dat je binnen en buiten het parlement actief bent. Dat je met initiatieven komt en resultaten boekt.” “Ik heb ook aan veel debatten meegedaan en mijn partij staat erom bekend dat ze ook zeker buiten het parlement actief is om daar informatie op te halen. Ik vond en vind het een enorme eer om het volk te vertegenwoordigen op een belangrijke plek. Daar waar je de regering kunt controleren en waar je de verantwoordelijkheid hebt om dingen tot stand te brengen.

"Ik ben voor mijn kinderen niet altijd de leukste versie van mezelf geweest."

“Dit houdt natuurlijk nooit op, want er is altijd meer werk om op te pakken. Ik kon het niet altijd naast me neerleggen of de telefoon uitzetten. Ik heb het thuis soms laten afweten. Ik ben voor mijn kinderen niet altijd de leukste versie van mezelf geweest en daar wil ik later geen spijt van krijgen.” Van Nispen kreeg onder meer bekendheid door zijn rol als voorzitter van de enquêtecommissie toeslagenaffaire. “Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik vond het een heel heftig onderwerp waarbij mensen echt vermorzeld zijn door de overheid.” De Bredanaar heeft de afgelopen jaren ook veel Kamervragen gesteld. Recent nog over de moord op José van de Vliet (35) uit Waalre in India. Van Nispen wil van de verantwoordelijke ministers weten waarom het zo lang duurt voordat de verdachte van de moord wordt berecht. Deze week werd bekend dat die beantwoording meer tijd gaat kosten. Van Nispen was het ook die het, door een motie met het BBB-Kamerlid Marieke Wijen-Nass, voor elkaar kreeg om de voorjaarsvakantie in 'het zuiden' met carnaval te plannen. Het gedreven Kamerlid verlaat de partij op een moment dat ze met vijf mensen in de Haagse bankjes zit. Dat is wel eens anders geweest. “Toen ik hier als medewerker op het partijbureau begon, hadden we nog 25 zetels. Ik grap wel eens dat ik door het aanstaande vertrek mijn verantwoordelijkheid neem”, reageert Van Nispen, die de toekomst van zijn partij zonnig tegemoet ziet.

"The only way is up, dat zeggen we ook altijd bij NAC."