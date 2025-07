Vrouwen 'onder erbarmelijke omstandigheden' seksueel uitgebuit

Vijf mannen uit West-Brabant zijn dinsdag opgepakt voor het seksueel uitbuiten van vrouwen. Er zijn ook vermoedens dat sommige vrouwen slachtoffers zijn van mensenhandel. De vrouwen zouden in 'erbarmelijke omstandigheden' zijn aangetroffen en werden verslaafd gemaakt aan de drug flakka.

Het gaat volgens de politie vaak om 'kwetsbare vrouwen' die 'afhankelijk gemaakt worden van flakka of dat al zijn'. Ze worden volgens de politie vervolgens gedwongen om seksuele handelingen te verrichten. De politie kwam de zaak op het spoor via de wijkagent, het veiligheidshuis en zorginstellingen.

Zij kregen signalen binnen dat er sprake zou zijn van mensenhandel en dat meerdere vrouwen op deze manier seksueel uitgebuit zouden worden. Daarop startte de politie een onderzoek samen met de Belgische politie, wat dinsdag leidde tot de arrestaties. De mannen zitten nog vast. Een aantal van hen worden deze week nog voorgeleid.

Slachtoffers

Er zijn ook enkele vrouwen aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat ze slachtoffer zijn van mensenhandel.

De vrouwen worden in contact gebracht met de juiste instanties voor hulpverlening. Hoe of waar de vrouwen precies zijn aangetroffen laat de politie in het midden, al laat de onderzoeksleider van de politie weten dat de vrouwen in 'erbarmelijke omstandigheden' verkeerden.

“Deze vorm van criminaliteit is niet alleen strafbaar maar zorgt er ook voor dat de slachtoffers hun eigenwaarde verliezen en in een totaal afhankelijke positie komen", duidt de onderzoeksleider. "Het is moeilijk om daar zelfstandig weer uit te komen. We hopen dat dit via de juiste hulpverlening mogelijk is.”

In Roosendaal en omgeving is volgens de politie sprake van een toenemend probleem op het gebied van de drug flakka en flakka-gebruikers.