Gewonde man opgepakt na steekpartij in appartement

Een van de twee mannen die dinsdagochtend gewond raakten bij een steekpartij in een appartement aan de Malvalaan in Waalre is opgepakt. Het gaat om een 67-jarige man uit Waalre. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een woningoverval die uit de hand liep, maar houdt ook nog rekening met andere scenario's.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk in de zaak. Rond half elf kwam bij de politie een melding binnen dat zich iets afspeelde in het appartement. Eenmaal daar vond de politie twee gewonde mannen. Een van hen was de 93-jarige bewoner.

Hij had diverse steekwonden. Beide mannen waren zo gewond dat ze direct naar het ziekenhuis zijn gebracht. De tweede gewonde man, een 67-jarige man uit Waalre, is als verdachte aangehouden. Hij had verwondingen aan zijn hoofd.