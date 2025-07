Een zwembroek aan en crocs aan de voeten, dit bedrijf heeft geen dresscode

Geen gedoe over de lengte van je broek of blote voeten met teenslippers bij e-commercebedrijf Toppy in Veghel. In je zwembroek een klant bellen? Geen probleem. Even een duik in het zwembad tijdens werktijd? Kan gewoon. "Wij hebben een beetje schijt aan de kantooretiquette."

Het bedrijf verkoopt spullen voor de zomer en draait met deze tropische temperaturen op volle toeren. "In de zomer wordt er kneiterhard gewerkt", vertelt medewerker Pleun van den Biggelaar. "Dan is het fijn als je kleren aan kan die het allerlekkerste zitten." Driedelige pakken zie je op het kantoor dus zeker niet. "Je kan er in pak misschien wel heel slim uit zien, maar kleding zegt niks over wie je bent en wat je kan." Mede-eigenaar Jeroen van Uden geeft het goede voorbeeld. “Ik heb mijn crocs tevoorschijn gehaald”, zegt hij trots. “Die kunnen natuurlijk al jaren niet meer, maar ik vond vandaag een mooie gelegenheid om uit de kast te komen als crocs-liefhebber.”

"Je mag aantrekken wat je wil."

Hij gaat daarmee wel een beetje een grens over, grapt Van den Biggelaar. "Crocs zijn echt heel lelijk. Maar ja, je mag aantrekken wat je wil. Wij hebben een beetje schijt aan de kantooretiquette."

De collega's in hun zomerse outfit (foto: Omroep Brabant).

Je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. Collega Sander Reiniers loopt het hele jaar door in korte broek. "Een uit de hand gelopen afspraak met HR", lacht hij. "Ik draag 'm zelfs met -5 en als het regent. Ik ben bijna niet anders gewend." Jarmo van Hout is vandaag zowat de enige met een lange broek aan. "Ik moest mijn scriptie verdedigen, dus ik moest er iets zakelijker uitzien dan de rest," legt hij uit. "Anders had ik een korte broek met slippers aangetrokken. Het past bij het bedrijf: een lekker informele sfeer en niet teveel gedoe."

Het mag allemaal best een tandje minder met de regeltjes

Van Uden kan geen reden bedenken om niet in zijn zomerse outfit naar het werk te gaan. "Volgens mij mag het allemaal best een tandje minder met de regeltjes. Lekker je zondagse kloffie aan en genieten van het lekkere weer. Zeker als het 36 graden is.” Regels zijn er wél in het magazijn. Daar moet je bijvoorbeeld goede veiligheidsschoenen dragen. Kom je toch met je slippers binnen? Dan ga je nat, letterlijk. Want wie geen werkschoenen aan heeft in het logistieke centrum wordt natgespoten met een waterpistool.