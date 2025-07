Frans is weer chauffeur van de Oranjebus: 'Met kippenvel achter het stuur'

De befaamde Oranjebus vertrekt donderdag met een volle lading supporters vanuit Ulicoten naar het EK in Zwitserland. Daar spelen de Leeuwinnen zaterdag hun eerste wedstrijd tegen Wales. Frans Peeters uit Chaam zit al 21 jaar achter het stuur van de bus en kijkt er weer enorm naar uit.

De Britse dubbeldekker maakte al vele kilometers voor Oranje. Zo reed Peeters onder meer door Zuid-Afrika, Rio de Janeiro en Qatar. Overal waar het Nederlands elftal of de Oranje Leeuwinnen spelen, rijdt de bus met een lange stoet supporters erachter richting het stadion.

"Dat is geweldig", zegt Peeters. "Je krijgt gewoon kippenvel als je achter het stuur zit en in de spiegel de parade achter je ziet. Geen ander land ter wereld doet dit."

Leeuwinnen vroegen niet om airco

De speelsters van Oranje zitten zelf niet in de bus, maar mochten wel meedenken over het interieur. Dat is dit jaar vernieuwd. "Ze kwamen een keer langs bij de bus toen gevraagd werd wat ze er aan zouden veranderen. Nu ligt er op hun verzoek een groene grasmat en hebben we tulpen, sjaaltjes en oranje lampjes als versiering. Om een airco hebben ze helaas niet gevraagd", lacht de chauffeur.

Avontuur

Na 21 jaar is het voor Peeters nog steeds een avontuur. "Je maakt altijd weer wat nieuws mee", zegt hij. "In 2008 waren we ook in Zwitserland, waar de tramleidingen zo laag hangen dat je op het achterdek van de bus stroom zou kunnen krijgen. Daarom werd in Bern tijdens onze parade de bovenleiding uitgeschakeld. Het hele openbaar vervoer kwam stil te liggen."

Professioneel

Wat begon als een leuk idee met een stel vrienden, groeide uit tot iets professioneels. "In het begin was het nog niet zo georganiseerd. Nu stippelt de KNVB voor ons de routes in de steden uit, samen met de burgemeesters en politie. Omdat de bus als evenement wordt gezien, moeten we ons houden aan allerlei regels. Maar het is nog steeds leuk."

Peeters weet het zeker: de Leeuwinnen gaan winnen. “Ik heb vrij genomen tot na de finale, dus ik hoop dat we Europees Kampioen worden. Dan gaan we vol gas terug naar Zeist voor de huldiging van de dames.”