De mussen vallen van het dak, maar kwekers staan tussen de kerstbomen

Kerstbomen, het is niet iets waar je aan denkt midden in de zomer, met deze extreme hitte. Toch komen in Maarheeze tientallen kerstboom-kwekers uit binnen- en buitenland bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen. Schuilend onder een paraplu tegen de brandende zon staan ze op deze zomerse woensdag tussen de boompjes op een perceel aan de rand van Maarheeze. Want hoewel kerst nog ver weg is, zijn de kwekers er al volop mee bezig. Al is het wel wat afzien bij deze temperaturen.

Vanwege de hitte is het programma ingekort, en gaan de kwekers eerder aan de wijn. Hoewel Uwe, als echte Duitser, de voorkeur geeft aan bier: "Ik kom uit Beieren en daar drinken we bier."

"Het is eigenlijk veel te heet, we hopen dat het snel gaat afkoelen", zegt kweker Uwe uit het Duitse Beieren. Hij maakt zich zorgen over de kwaliteit van de nog jonge piepkleine boompjes en wijst bruine takken aan: "Dat is niet goed en komt door de extreme hitte. Dit weer is niet goed voor de productie van kerstbomen, omdat ze lijden onder de hitte en verbranden", zegt hij.

"Ja het is extreem weer", zegt Gerard Krol uit Boekel. Hij is voorzitter van de Vereniging Nederlandse kerstbomenkwekers. "De bomen hebben het zwaar. Als je normaal kijkt, staat heel het veld vol met mensen. Nu blijft iedereen mooi in de schaduw staan en niet in het veld, dat is jammer."

Dat de boomkwekers uitgerekend midden in de zomer bij elkaar komen, heeft een goede reden zegt Gerard: "We zijn heel het jaar met die bomen bezig, maar nu hebben wij tijd om bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen."

Volgens hem gaat het goed met de verkoop van bomen in ons land: "We zien ieder jaar een groei van vier tot vijf procent. Vooral veel jongeren kiezen toch voor een echte boom, omdat het veel milieuvriendelijker is dan een plastic kunstboom."

Martin Raaijmakers staat te puffen aan de rand van de akker. Hij is kweker in Nuenen: "Wat we hier van elkaar opsteken is werken met andere soorten bomen op andere gronden. Hoe krijgt hij zo'n mooie groene boom? Hoe gaat een ander om met het snoeien en het wieden van onkruid? We leren heel veel van elkaar."

De hitte is als je in de schaduw staat wel te doen, vindt hij: " Het is een beetje als op vakantie en we zijn met leuke mensen bij elkaar. We genieten van een drankje en een hapje, dus dat gaat goed."

En met die bomen komt het ondanks de hitte van nu wel goed, denken de kwekers. Want in Nederland mogen ze gelukkig besproeid worden.