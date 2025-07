'Janus van Wesenbeeck, 'de echte Ferry Bouman', opgepakt in drugsonderzoek'

Een 63-jarige man uit Eindhoven is maandag aangehouden voor het produceren van en handelen in harddrugs. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om de bekende xtc-baron Janus van Wesenbeeck, op wie de Netflix-serie over Ferry Bouman is gebaseerd. Ook een 61-jarige Eindhovenaar is aangehouden voor het produceren van en handelen in cocaïne en methamfetamine.

De politie kan de lezing van de krant niet bevestigen en wil alleen zeggen dat de 63-jarige man veel in België verbleef en maandag in de binnenstad van Eindhoven werd getraceerd. Daar is hij opgepakt.

Zijn 61-jarige medeverdachte kon woensdag in opdracht van van de officier van justitie worden aangehouden in de buurt van zijn huis in Eindhoven. De mannen zitten vast en mogen geen contact hebben met de buitenwereld. De politie kreeg beide Eindhovenaren op de korrel na een groot onderzoek. Uit onder andere ontsleutelde cryptoberichten bleek dat zij harddrugs zoals cocaïne en methamfetamine produceerden en verhandelden. Undercover

Janus van Wesenbeeck heeft in mei Netflix aangeklaagd voor de hitserie Undercover. Die serie is gebaseerd op het leven van Van Wesenbeeck met in de hoofdrol Ferry Bouman, gespeeld door acteur Frank Lammers. Van Wesenbeeck is het er niet mee eens dat hij wordt afgeschilderd als brute seriemoordenaar en mensenhandelaar. Eerder maakten we deze Misdaad Uitgelegd over de 'echte' Ferry Bouman: