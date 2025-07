Politie doorzoekt vijver op 'voorwerp' na dood van vrouw (45) uit Wanroij

Duikers doorzochten woensdag een grote vijver aan de Molenstraat in Wanroij in het onderzoek naar de 45-jarige vrouw die met Pasen dood in haar huis werd gevonden. Haar 47-jarige ex-partner werd dezelfde dag aangehouden als verdachte. De politie laat weten dat zij op zoek is naar een voorwerp.

Bij de zoektocht in de vijver werden ook metaaldetectoren ingezet. Of er gezocht wordt naar een moordwapen, wil de politie niet zeggen. In verband met het onderzoek kan een woordvoerder ook niet zeggen of de zoektocht iets heeft opgeleverd.

Ex-partner

De hulpdiensten rukten op 20 april massaal uit naar het huis aan de Molenstraat, langs de provinciale weg N602. Er landde ook een traumahelikopter, maar alle hulp kwam te laat voor de bewoonster van het huis. Haar ex-partner, die ook uit Wanroij komt, is later op de avond als verdachte aangehouden in Duiven in de provincie Gelderland, zo'n zestig kilometer verderop. Stille tocht

De dood van de vrouw maakte veel indruk op het dorp dat zo'n drieduizend inwoners heeft. In de week na haar dood verzamelden veel dorpsbewoners zich voor een stille tocht. Samen herdachten zij de vrouw en legden zij bloemen bij haar huis.