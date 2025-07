Angstcultuur bij medewerkers bagageafhandelaar: 'Uitgeknepen als citroen'

Bij Skytanking, de bagageafhandelaar van Ryanair op Eindhoven Airport, heerst een angstcultuur onder medewerkers. Dat stelt vakbond FNV na een enquête onder personeel. Snelheid gaat volgens medewerkers vaak boven veiligheid. Daarnaast vallen er veel mensen uit door de torenhoge werkdruk. Voor Eindhoven Airport zijn de resultaten van het onderzoek aanleiding om met Skytanking in gesprek te gaan. Vorig jaar kreeg Skytanking al een waarschuwing van de Arbeidsinspectie.

Skytanking verzorgt sinds april vorig jaar het passagiersproces voor Ryanair-vluchten. Daarmee is het bedrijf onder andere verantwoordelijk voor inchecken van de bagage, het begeleiden van passagiers en het inladen en uitruimen van de bagage. Vakbond FNV besloot na aanhoudende signalen van medewerkers van Skytanking zelf een nieuw onderzoek te doen. "Het bedrijf heeft de reputatie dat zij medewerkers uitknijpen als een citroen", zegt Stijn Jansen bestuurder Luchtvaart bij FNV. "Personeel werkt onder een hoge druk, waardoor het ziekteverzuim explodeert en een kleine groep nog meer werk moet doen. Medewerkers hebben weinig regelmaat in hun rooster en als zij aangeven dat iets niet goed gaat, worden ze uitgescholden door leidinggevenden of voelen zij zich niet gehoord. Er heerst echt een angstcultuur in het bedrijf", stelt Jansen.

Door de hoge werkdruk wordt volgens de medewerkers niet altijd aan de veiligheidsvoorschriften voldaan. Snelheid gaat volgens 41 procent van de ondervraagden voor de veiligheid. Bij het bedrijf werken zo'n 100 mensen, van wie 67 de vragenlijst van FNV invulden. Vorig jaar ook al problemen

De Arbeidsinspectie deed in 2024 al onderzoek naar het bedrijf en gaf een waarschuwing om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Medewerkers van Skytanking deden toen bij Omroep Brabant een boekje open over de werkomstandigheden. Ook passagiers merkten vorig jaar dat niet alles liep zoals het moest: in het begin van de samenwerking tussen Skytanking en Ryanair duurde het lang voordat bagage in en uit de vliegtuigen werd gehaald of op de band terechtkwam. En op een drukke dag in augustus bleven van honderden vakantiegangers koffers achter op Eindhoven Airport door personeelstekort bij Skytanking.

Gezondheidsklachten en werkdruk Een medewerker van Skytanking vertelt anoniem aan Omroep Brabant over de hoge werkdruk. "Je bent soms in je eentje verantwoordelijk voor een heel vliegtuig. Dan wil je zo snel mogelijk werken, omdat je je anders schuldig voelt dat mensen later op vakantie gaan." De werkdruk heeft zelfs gevolgen voor de veiligheid tijdens het werk. "Een collega van mij was niet getraind om een trap te besturen, maar moest dit van een leidinggevende toch doen. Als hij een ongeluk had veroorzaakt, was hij niet verzekerd." Daarnaast zijn de roosters van werknemers erg onregelmatig. "Het bedrijf verwacht dat je een poppetje bent dat zich in vijf minuten van het ene naar het andere vliegtuig kan verplaatsen." Waar hij eerst zes dagen werkte om vervolgens drie dagen vrij te zijn, werkt de medewerker nu soms zes dagen achter elkaar om één dag vrij te zijn en weer vier dagen te werken. Hij ziet verschillende collega's uitvallen met gezondheidsklachten, al zijn er ook medewerkers die met rug- en schouderklachten doorwerken om de druk bij collega's te beperken. "Als je iets aangeeft, nemen ze je niet serieus. Soms worden mensen zelfs ontslagen. We hebben ook geen vertrouwenspersoon of ondernemingsraad bij wie we terechtkunnen."