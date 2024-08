Grote problemen bij bagageafhandelaar van Ryanair, inspectie doet onderzoek

Het personeelstekort bij Skytanking, de bagageafhandelaar voor Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport, loopt uit de hand. Ingewijden melden aan Omroep Brabant dat het personeel onder zeer hoge druk staat en niet op de hoogte is van veiligheidsregels. De Arbeidsinspectie onderzoekt de situatie en heeft Skytanking in juni zelfs een waarschuwing gegeven.

"Bij negen van de tien Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport staan Skytanking-medewekers in hun eentje bij de gate om passagiers toe te laten tot het vliegtuig", zegt een van de medewerkers. Dat is volgens hem 'zeer ongebruikelijk'.

De Arbeidsinspectie heeft Skytanking in Eindhoven in juni een officiële waarschuwing gegeven. “Dat zat ‘m onder andere in arbeidsomstandigheden op het vliegveld”, geeft de woordvoerder aan.

Arbeidsinspectie doet onderzoek De Arbeidsinspectie bevestigt aan Omroep Brabant dat er een onderzoek loopt naar het bedrijf op Eindhoven Airport. De inspectie gaat niet in op de inhoud van het onderzoek. “Maar wij kennen dit bedrijf”, zegt een woordvoerder. “Wij zijn er in het verleden regelmatig langs geweest en hebben aangegeven dat het bedrijf de arbeidsomstandigheden moet verbeteren.”

"We klagen continu, maar volgens de leidinggevenden van het bedrijf is er geen budget voor uitbreiding", zegt een van hen.

Volgens Vrenken heeft het vlieggeld ‘geen zicht op het feit of er komende dagen ook problemen zijn’ bij Skytanking. “Hoe zij op dit moment het personeelsbestand managen, is echt primair aan Skytanking. Maandag gaat het prima met de afhandeling."

Slechte training

Skytanking is als bagageafhandelaar ook verantwoordelijk voor het inlichten van reizigers over wat ze het vliegtuig mee in mogen nemen. “Maar op die posities werken nu mensen die niet goed zijn ingewerkt." Nieuw personeel krijgt tijdens hun eerste training enkel een sheet met wat veelgestelde vragen en antwoorden, claimt een werknemer die nog niet eens getraind is.

"Als je bij de balie voor de check-in van ruimbagage staat, moet iemand van Skytanking aan je vragen of je bepaalde spullen in je bagage hebt. Sommige medewerkers weten niet eens wat er wel of niet een vliegtuig in mag. De veiligheidsvragen worden gewoon niet of niet goed gesteld tijdens het incheckproces van de bagage."



Dat leidt er volgens de medewerker toe dat bijvoorbeeld e-smokers of powerbanks worden doorgelaten tijdens eerste fases van controles. En dat zou weer tot frustratie leiden bij personeel van het securitybedrijf dat verantwoordelijk is voor het scannen en tegenhouden van verboden bagage. "Heel vaak houdt security die verboden spullen wel tegen, maar het risico dat verboden spullen in het vliegtuigruim belanden is groter geworden", aldus de werknemer.

Slechte communicatie

Meerdere gedupeerden van wie de bagage zondag niet was meegereisd, melden aan Omroep Brabant dat er weinig communicatie is vanuit Eindhoven Airport en Ryanair. Een ingewijde zegt dat dit beeld ook leeft bij het personeel van Skytanking, maar dat het moeilijk is een schuldige partij aan te wijzen.

"Ik hoop dat het management van Skytanking in elk geval wakker wordt geschud. Dit is ook slecht voor het imago van het vliegveld en van Ryanair."

