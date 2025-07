Inbrekers zetten huis op z'n kop en vluchten met contant geld en sieraden

Vier mannen hebben bij een inbraak in een huis aan de Professor Regoutstraat in Best afgelopen november een flink bedrag contant geld, gouden kettingen en een gouden ring buitgemaakt. In het huis trokken de inbrekers alle kasten open en wisten zij in een half uur tijd een flinke buit te maken. De politie deelt donderdag beelden van de mannen om hen op te sporen.

Op de beelden is een auto te zien die op zaterdag 23 november wordt geparkeerd aan de Professor Titus Brandsmastraat. De inbrekers stappen uit en lopen tussen de huizen door naar een huis aan de Professor Regoutstraat.

Twee mannen lijken op voorverkenning te gaan. Als één van de voorverkenners aan zijn handlangers laat weten dat de kust veilig is, lopen zij met z'n vieren, twee aan twee, naar het huis. Ze breken een deur open en halen binnen een half uur het huis compleet overhoop. Gouden kettingen

Bijna alle kasten worden leeggetrokken en doorzocht. Met een flink bedrag aan contant geld en sieraden gaan zij ervandoor. De mannen weten twee gouden kettingen en een gouden ring weg te halen.

Foto: Politie Oost-Brabant

Op de gedeelde beelden is te zien dat het viertal een voorkeur heeft voor dezelfde schoenen. Allevier dragen zij zwart met witte sneakers van het merk Nike. Ze dragen ook allemaal donkere kleding met een capuchon.