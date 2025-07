Tiener naar WK goochelen: 'Ga iets doen wat nog nooit gedaan is'

Elke dag oefent Olivier Henning zijn vingervlugheid. Razendsnel laat hij kaartentrucjes zien in zijn achtertuin in Heeze. Olivier is pas 16, maar gaat zich meten met de beste goochelaars ter wereld tijdens het WK goochelen op 14 juli in Turijn.

De ballonnen hangen nog aan de gevel van het ouderlijk huis. Olivier is net geslaagd voor zijn eindexamen. Maar hij weet al jaren wat zijn toekomst gaat zijn. Op het podium, de hele wereld over om te goochelen. “Het is heel gaaf om te weten wat je wilt gaan doen. Ik wil iedereen aanraden om iets te doen wat je leuk vindt, dan gaat het werk zoveel makkelijker.” Olivier treedt elke week op over de hele wereld. Zelfs op Broadway, terwijl hij pas vier jaar geleden begon met goochelen. “Het is heel gaaf om al die culturen te zien. Ik leer heel veel over andere landen.” Olivier wordt gevraagd voor al die optredens. “Als ik eerste word bij het NK, dan word ik gezien door producenten van tv-shows. Ze vragen dan of ik op hun galashow wil optreden. Dan sta je in een line-up met andere artiesten.”

"Mensen die ik drie jaar geleden bewonderde, daar ga ik nu tegen strijden."

Olivier deed vorig jaar mee aan het EK en werd daar zesde van de 160 deelnemers. Nu moet hij het opnemen tegen de beste van de wereld. “Mensen die ik drie jaar geleden bewonderde, daar ga ik nu tegen strijden. Het is niet zoals in een voetbalwedstrijd, waarbij je iemand direct verslaat. Ik strijd ook tegen mezelf. Ik bepaal wat mijn act gaat zijn. Ik ga proberen mezelf zo goed mogelijk te laten zien. En zo origineel mogelijk te zijn.”

Olivier in actie tijdens het EK vorig jaar (Foto: via Olivier Henning)