Remmen van vrachtwagen zo heet dat 500 meter berm in brand vliegt

Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven hebben bij Boxtel vier bermbranden gewoed. De branden werden veroorzaakt door oververhitte remmen van een vrachtwagen, denkt de brandweer. Vonkjes hebben de berm over een lengte van 500 meter in brand gezet. De snelweg werd volledig afgesloten. Honderden auto's kwamen rond twaalf uur stil te staan.

In eerste instantie zei Rijkswaterstaat dat de rechterrijstrook dicht was, maar automobilisten ter plekke lieten weten dat de A2 bij Boxtel helemaal was afgesloten.