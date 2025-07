Deze jongeren kickten af van hun scherm: 'Ik heb nu rust in mijn hoofd'

Een goedaardige hersentumor zette podcastmaker Judith van Loon uit Tilburg aan het denken: wat doet het met je brein als je de hele dag op je telefoon zit? Ze onderzocht het in de podcast 'Het Brokkelbrein', waarin drie Brabantse jongeren proberen af te kicken van hun schermpjes.

Van Loon merkt door haar hersentumor dat schermgebruik veel van haar brein vraagt. “Ik kan me niet voorstellen dat het goed is als je elke dag uren op je telefoon zit te scrollen. Je staat de hele dag aan", zegt ze. Ze werd nieuwsgierig naar wat dat met jongeren doet. "Zij zijn gemiddeld wel vier tot zeven uur per dag online. En dat terwijl hun brein nog volop in ontwikkeling is."

Om daarachter te komen, werden broers Rens (18) en Pepijn (20) uit Tilburg en Floortje (20) uit Oisterwijk een jaar lang gevolgd in een poging hun schermtijd te halveren. Niet makkelijk, want Rens zat voor het afkicken soms wel veertien uur per dag op zijn telefoon. “Ik sliep heel slecht, had veel stress en minder contact met vrienden en familie”, blikt hij terug.

Het intensieve telefoongebruik leek voor hen heel normaal. “Iedereen om je heen zit op zijn of haar telefoon, dus ik deed eigenlijk gewoon mee”, zegt Floortje.