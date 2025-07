GGD opent speciaal PFAS-loket om zorgen bij inwoners weg te nemen

GGD Brabant-Zuidoost start een speciaal loket waar verontruste Helmonders terechtkunnen met vragen over PFAS-vervuiling. Maar een bloedtest zit er voorlopig niet in. Het televisieprogramma Zembla onthulde in april dat het inmiddels failliete Custom Powders veel PFAS illegaal in het riool stortte en dat medewerkers ziek zijn geworden.

Eerder was al bekend dat de omgeving van het voormalige bedrijf is vervuild met de kankerverwekkende stof. De GGD krijgt 'met enige regelmaat' telefoontjes van verontruste inwoners over PFAS en hun gezondheid. Samen met de gemeente Helmond is besloten een PFAS-loket te openen. Met een speciale website en een telefoonnummer hoopt de gezondheidsdienst de zorgen onder de inwoners weg te kunnen nemen. Geen bloedonderzoek

"Als blijkt dat inwoners van Helmond graag naar een inloopspreekuur zouden gaan, dan wordt het loket na de vakantie uitgebreid met een mogelijkheid tot inloopspreekuren in Helmond", staat in het persbericht.

De gemeente had de GGD ook gevraagd om individuele bloedonderzoeken mogelijk te maken voor inwoners die hun bloed willen laten testen op PFAS. Maar dat is volgens de GGD niet mogelijk. De dienst liet vrij snel na de onthullingen van Zembla al weten niet van plan te zijn een groot gezondheidsonderzoek te houden in Helmond.

De GGD wil geen individueel bloedonderzoek omdat: De concentratie PFAS in het bloed geeft geen duidelijke informatie over de kans dat je ziek wordt of klachten krijgt. Er is geen medisch advies mogelijk op basis van een hoge waarde PFAS in het bloed. Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit je bloed/uit je lichaam te krijgen. Alleen door verdere inname zoveel mogelijk te beperken, neemt de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam af. Het bloedonderzoek is een momentopname en geeft geen duidelijke informatie over een al of niet hogere inname van PFAS in het verleden.