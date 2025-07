Gasexplosie vernielde vier huizen, tbs met dwang geëist tegen bewoner

Een enorme gasexplosie heeft vorig jaar augustus een complex met vier woningen in Lepelstraat onbewoonbaar gemaakt. Op de eerste verdieping was de gasslang losgedraaid en de bewoner werd na de klap meer dood dan levend uit zijn huis gehaald door twee buurmannen. Voor de rechtbank in Breda werd donderdag duidelijk wat voor ellende zich achter zijn voordeur heeft afgespeeld.

Nou, de explosie zelf is makkelijk te verklaren. Op foto’s die vertoond werden in de rechtszaal was de enorme ravage goed te zien. De gasslang was losgedraaid van het fornuis en de gaskraan stond open. Hoe het opgehoopte gas in de woning uiteindelijk is geëxplodeerd, is nooit vastgesteld. Maar het lijkt overduidelijk dat Adriaan van S. hier zelf een rol in speelde, omdat hij de enige bewoner was. Maar hij weet het ook allemaal niet meer.

Grote vraag was natuurlijk waarom de gaskraan bij Van S. openstond op 8 augustus vorig jaar, in zijn bovenwoning aan het Vossepad in Lepelstraat. Ging het niet goed met Adriaan en had hij zelfmoordplannen, vroegen de rechters zich af. Van S. zelf zei echter niet veel en herinnerde zich ook helemaal niks. Hij vertelde dat er niets aan de hand was met hem destijds en dat hij ook niet snapte hoe die explosie nou plaats kon vinden.

Adriaan van S. (67) wandelde donderdagmiddag moeizaam de rechtszaal in. Maar het gaat al een stuk beter dan afgelopen winter, toen hij voetje voor voetje naar zijn stoel schuifelde in de rechtszaal. Van S. zit onder de brandwonden, die inmiddels al aardig zijn genezen. 40 procent van zijn lijf is verbrand bij de gasexplosie.

Twee buurmannen troffen Adriaan apatisch aan op een stoel voor het fornuis. Adriaan was half verbrand en werd meteen naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. De explosie had een paar brandjes veroorzaakt, die door de buurmannen werden geblust. De kozijnen lagen eruit, de muren waren ontzet en de dakpannen waren in de lucht gevlogen. De buren konden pas na een half jaar weer terug naar hun woningen.

Volgens buren en familie was het leven van Adriaan van S. niet zo vrolijk. Hij werd steeds achterdochtiger en had het vaak over spionage en de FBI. Ook deed hij bijvoorbeeld zijn boterhammen in extra zakjes om vergiftiging tegen te gaan. Maar Van S. snapte niet waarom mensen dat zeiden. Volgens hem is iedereen gek, behalve hij. “Ik spoorde wel”, hield hij vol.

Opgelicht

Treurig was om te horen hoe Van S. was opgelicht door iemand die zei dat ze Maria uit Portugal was. Ze wilde bij Adriaan komen wonen, maar had wel geld nodig en dus stuurde Van S. haar duizenden euro’s. Maar daarna hoorde hij bijna niks meer van ‘haar’ en ze kwam ook niet meer naar Nederland. Adriaan vloog zelfs naar Portugal, maar kon Maria niet spreken, ‘omdat ze in het ziekenhuis lag en geen bezoek mocht ontvangen’. Maar Adriaan ziet er nog steeds geen kwaad in. “Op een dag komt ze naar Nederland en betaalt ze me terug”, stelde hij.

De twee ingeschakelde deskundigen constateerden dat Adriaan al jaren een stoornis heeft, waardoor zijn gedrag meer en meer veranderde. Ook had hij waanideeën. Zij adviseren dan ook om tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat Adriaan zelf niet inziet dat hij iets mankeert. Alleen onder dwang kan hij behandeld worden, zo luidt het advies.

Verwarde toestand

Volgens mensen uit zijn omgeving zat er in de periode voor 8 augustus wel iets aan te komen. Hij zou het leven niet meer hebben zien zitten, nadat hij was opgelicht door die Maria, oordeelden zij. Twee dagen voor de explosie appte hij haar: ‘Ik ga met de scooter weg en rijd op een auto en dan is het gebeurd met mij’.

En de dag voor de explosie reed hij in verwarde toestand rondjes tegen het verkeer in op een rotonde. “Het ging helemaal niet zo goed met u”, constateerde de rechter. Maar Adriaan wuifde dit allemaal weg. Hij had alle vertrouwen in Maria en er was niets aan de hand.

Ondanks alle vragen van de advocaat van Van S. lijkt het duidelijk dat de rechtbank niet om het advies van de deskundigen heen kan. En dat vond de officier van justitie ook. Behalve tbs eiste ze ook nog drie jaar celstraf, want volgens haar is Van S. niet helemaal ontoerekeningsvatbaar en gaat het hier om een ‘bewuste actie’ waar Van S. geen verantwoordelijkheid voor neemt.

De rechtbank doet op 17 juli uitspraak in deze zaak.