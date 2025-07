Janus van Wesenbeeck opgepakt toen hij zijn paspoort ging verlengen

Janus van Wesenbeeck (63), op wie de Netflix-serie over Ferry Bouman is gebaseerd, is maandag opgepakt nadat hij zijn paspoort heeft verlengd op het gemeentehuis in Eindhoven. Dat meldt Vico Olling, die de biografie over de bekende drugsbaron heeft geschreven.

Van Wesenbeeck was met zijn vriendin Nynke op de scooter onderweg naar huis vanaf het gemeentehuis. Ze wilden nog even eieren kopen, maar dat kwam er niet meer van. Van Wesenbeeck werd aangehouden op verdenking van het produceren van en handelen in harddrugs.

De schrijver vindt het vreemd dat Robert niet op de hoogte leek te zijn van de aanhouding van zijn maat. "Uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat Robert van V. op dinsdagavond nog langs is geweest bij iemand. Diegene zei tegen Robert dat Janus was opgepakt. Robert zou daarop verrast hebben gereageerd."

Woensdagochtend werd ook een 61-jarige Eindhovenaar opgepakt voor het produceren en handelen in cocaïne en methamfetamine. Volgens Olling is dat Robert van V., een vriend van Van Wesenbeeck.

Volgens Olling speelde er de laatste maanden nogal veel in het leven van Van Wesenbeeck. "Ik kan daar op dit moment niet al teveel over kwijt, maar wil wel zeggen dat er veel stress was bij hem en in zijn omgeving. En dan heb ik het niet over de bekende feiten dat hij zijn huis in Eindhoven moest verlaten en dat hij Netflix heeft aangeklaagd. Het lijkt erop dat sommige mensen Janus liever kwijt dan rijk zijn", schrijft hij.

Van Wesenbeeck blijft in elk geval nog twee weken vastzitten in de gevangenis in Grave. Daar zit hij vast in beperkingen. Dat houdt in dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat.