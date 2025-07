Deze mengtafel speelde een hoofdrol in het grootste popconcert ooit

“Ik krijg nog steeds kippenvel van het moment toen ik er voor het eerst over hoorde.” Zelfs een door de wol geverfde popjournalist als Jean-Paul Heck moest zich even in de arm knijpen voordat het verhaal achter een iconische mengtafel bij hem doordrong. Het exemplaar in poppodium Gebouw T in Bergen op Zoom blijkt de spil te zijn geweest in de wereldwijde uitzending van Live Aid. Het grootste popconcert ooit werd deze maand exact veertig jaar geleden gehouden.

“Ik kan me nog herinneren dat het een warme zaterdag was toen onder meer Queen optrad. Het concert wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als hét hoogtepunt van Live Aid. Dat juist dit optreden in bijna twee miljard huiskamers te horen was dankzij deze mengtafel, is echt heel bijzonder”, aldus Jean-Paul. De audiomixer die nu in Bergen op Zoom staat, was eigendom van de BBC en is één van de weinig tastbare herinneringen aan Live Aid. Het apparaat belandde uiteindelijk op zijn nieuwe plek dankzij hoofd techniek Cees Snellink. Hij was bij de inrichting van het poppodium, nu zeventien jaar geleden, op zoek naar een geschikte mengtafel voor de opnamestudio van Gebouw T. “Ik wist dat de mixer stond te verpieteren in een kelder van de BBC. Via een tussenpersoon kon ik het apparaat op de kop tikken voor zo’n vijfendertig duizend euro. Uiteindelijk is de mengtafel volledig gerestaureerd en wordt nu regelmatig gebruikt door studenten.”

“Deze tafel leeft nog echt. Dat hoor je niet alleen, maar je voelt het ook."

Volgens Cees, die ook stafdocent is bij Curio Podium en Evenemententechniek, is het belangrijk dat jongeren kennis kunnen maken met de analoge techniek van vroeger: “Als studenten hier mee uit de voeten kunnen, is het werken op iedere willekeurige moderne digitale mengtafel een eitje.” Hij vervolgt: “Deze tafel leeft nog echt. Dat hoor je niet alleen, maar je voelt het ook. Elke knop en fader heeft karakter. Dat is de reden waarom steeds meer bands weer kiezen voor deze analoge techniek.”

Popjournalist Jean-Paul Heck bij de mengtafel in de opnamestudio in Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters).

Live Aid was een initiatief van de Britse zanger Bob Geldof van de Boomtown Rats. Hij wilde met twee podia in zowel Londen als Philadelphia zoveel mogelijk geld inzamelen voor het noodlijdende Ethiopië waar hongersnood heerste. Het zestien uur durende concert bracht uiteindelijk 245 miljoen dollar op.

“Dit is natuurlijk de hoofdprijs en staat gewoon hier in Bergen op Zoom."

Op geen andere mengtafel ter wereld kwamen op één dag zoveel wereldsterren ‘bij elkaar’ als op het exemplaar in Bergen op Zoom. Op 13 juli 1985 werden de gitaarklanken van onder andere Brian May, The Edge, Mark Knopfler en Pete Townshend moeiteloos afgewisseld met vocalen van Sting, David Bowie, Elton John en Paul McCartney. “Dit is natuurlijk de hoofdprijs. Het maakt deel uit van de muziekgeschiedenis en staat gewoon hier in Bergen op Zoom. Hoewel het niet zou misstaan in een museum, vind ik het mooi dat het geen relikwie is. Het is een gewone mengtafel met een uitzonderlijk verhaal waarmee jonge geluidstechnici het vak leren”, aldus Jean-Paul. Cees valt hem bij: “We moeten er vriendelijk voor zijn, want ze is inmiddels een oude dame van onbetaalbare waarde. Als je heel goed luistert, hoor je de hartverscheurende stem van Freddy nog onder één van de faders klinken.”

De historische mengtafel is nog altijd in gebruik bij poppodium Gebouw T in Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters).