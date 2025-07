'Dominee' benaderde jonge meisjes online: 'Je bent godverdomme van mij'

De grootste schrik van ouders werd werkelijkheid voor de vader en moeder van een 12-jarig meisje. Zij had helemaal geen contact met een leuke jongen van 16, maar met Arie K. uit Breda, die toen 46 jaar oud was. Die stuurde als 'dominee Klaas' aan op seksueel contact en dwong haar om naaktfoto’s en -video’s te sturen.

Of het nu om grote of kleinere online ontuchtzaken gaat, de werkwijze is steeds hetzelfde, zo bleek vrijdag ook weer in de rechtbank in Breda. Een oudere man doet zich voor als jongeman en benadert jonge meisjes. Hij verleidt ze tot het sturen van een naaktfoto en als hij die eenmaal heeft, dwingt hij zo’n meisje om steeds verder te gaan. Anders worden hun beelden online gezet of worden de ouders op de hoogte gesteld.

En dat werkte ook bij het meisje van 12. En in dezelfde periode in 2023 ook bij een meisje van 16. Het was hartverscheurend om van de ouders van het 12-jarige meisje te horen hoeveel schade Arie K. heeft veroorzaakt. Het gezin ging eraan kapot en het meisje kampt tot de dag van vandaag met de gevolgen van het online misbruik.

Twintig jaar verslaafd aan seks en chatten

Want, Arie K. maakte het bont, zo bleek tijdens de zitting. De man gaf zelf aan twintig jaar verslaafd te zijn geweest aan seks en chatten. En op Snapchat kon hij beiden combineren. Binnen de kortste keren ging het alleen nog maar over seks en het meisje voelde zich gedwongen. ‘Voor mij doe je dat toch wel?’ schreef K. dan. ‘Ik moet nu spuiten, dus doe iets’ en ‘Je bent godverdomme van mij’.

En dan stemde ze toch weer in met het maken van een heftige foto of video voor K., alias dominee Klaas, die ook tevergeefs probeerde af te spreken met haar. Al met al duurde dat online misbruik zeker een half jaar, tot het meisje van 12 haar ouders inlichtte en aangifte deed.