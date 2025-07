Met kleine maatregelen moet N65 veiliger worden

Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Oisterwijk nemen verschillende maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N65 op korte termijn te verbeteren. Het gaat nog jaren duren voordat de N65 in zijn geheel wordt aangepakt. En dus willen de overheden kijken wat er op korte termijn nodig is.

Al jarenlang is de N65 een doorn in het oog van Vught. De drukke rijksweg gaat dwars door het dorp. De plannen voor de reconstructie waren er. Deze werden echter in 2022 door de Raad van State vernietigd. En nu is stikstof het grootste struikelblok, waardoor het niet duidelijk is wanneer de N65 aangepakt gaat worden. Daarom willen de overheden nu kleine maatregelen nemen om toch iets aan de overlast te doen.

Fietstunnels

Ook wordt gekeken of sommige inritten en straten die direct op de N65 uitkomen, afgesloten kunnen worden. Misschien komt er ook een vangrail of een geluidsscherm op die plekken.

Twee fietstunnels worden ook onderzocht. Eén tussen Helvoirt en Haaren en één bij de De Bréautélaan in Vught. Dat moet zorgen voor veiligere oversteekplekken voor fietsers.

De Vughtse wethouder Mark du Maine is blij dat er nu stappen worden gezet. “We kunnen niet blijven wachten, zeker niet met het steeds drukker wordende verkeer”, zegt hij. Sommige maatregelen zijn tijdelijk, omdat ze misschien weer moeten verdwijnen als de grotere reconstructie ooit doorgaat.

Geen 50 kilometer per uur

Een voorstel om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 50 kilometer per uur is van tafel. Uit onderzoek blijkt dat dit voor extra files en luchtvervuiling zorgt in het centrum van Vught. Wel wordt nog gekeken of 70 kilometer per uur op het hele stuk tussen Berkel-Enschot en Vught veiliger is.