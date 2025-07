Kleuters glijden letterlijk de vakantie in: ‘Op naar groep drie!’

Het is vrijdagmiddag, iets voor half één, als de spanning in de hal van basisschool Ste Marie in Huijbergen oploopt. De leerlingen van groep twee staan in de startblokken. “Klaar voor?” vraagt de juf. Een luid en enthousiast “ja!” galmt door het gebouw. “Drie, twee, één... vakantie!” juicht de klas. En zo werd de laatste schooldag voor basisscholen in het zuiden van Nederland afgesloten. De kleuters van Ste Marie gleden door het raam de vakantie in, op weg naar groep drie.

Na het startschot stormen de kinderen joelend het speelplein op. Opgewekt verzamelen ze zich rond de glijbaan die vanaf hun klaslokaal rechtstreeks het schoolplein op loopt. Eén voor één glijden ze naar beneden. Met een grote glimlach maken ze letterlijk de sprong naar groep drie.

“Het is zó leuk om van de glijbaan af te gaan!” roept een jongetje, net weer met zijn beide voeten op de grond. De zomervakantie lonkt, en hij kijkt er zichtbaar naar uit. “Ik heb superveel zin in de vakantie,” zegt hij stralend.

Niet zo gek ook, want in de komende maanden verhuist hij met zijn gezin naar het zonnige Curaçao. “Heerlijk warm daar,” glundert hij. “Maar ik ga de school en mijn vriendjes wel missen.” Ook een meisje straalt na haar rit van de glijbaan. “Het is heel leuk dat ik nu echt groep drie in glij,” zegt ze trots.



Bijzondere stap

Niet alleen de kinderen, ook de juffen en meesters doen vrolijk mee. Op basisschool Ste Marie in Bosschenhoofd gleed dinsdag zelfs meester Dave Baecklant van groep zes met gemak van de glijbaan af. “Het is een leuke manier om kinderen het gevoel te geven dat de overstap naar groep drie écht iets bijzonders is,” vertelt hij.

Voor veel kleuters is het spannend, weet hij. “Ze gaan straks veel meer lezen en schrijven, dat is best een stap.” Toch is er iets waar de kinderen nóg meer naar uitkijken. Baecklant grijnst: “De zomervakantie. En eerlijk gezegd... ik ook.”



Een van de kleuters die straks de sprong naar groep drie maakt, kijkt er juist met veel enthousiasme naar uit. “Rekenen? Daar heb ik heel veel zin in!”, roept hij vrolijk. “Dat kan ik ook al heel goed.” Zijn zelfvertrouwen is aanstekelijk. Als even later alle kinderen van groep twee hun glijbaan-mijlpaal hebben gehaald, stroomt het schoolplein langzaam leeg.

De zomervakantie is officieel begonnen - zes weken lang geen school, geen werkboekjes en geen rinkelende schoolbel.