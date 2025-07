Brandweer redt vier katjes uit brandend huis

In een huis aan de Epelenberg in Breda heeft vrijdagmiddag brand gewoed. Door de brand is de woning flink beschadigd. De bewoners konden het pand op tijd verlaten. Vier katjes werden door de brandweer gevonden en in veiligheid gebracht.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Er werd bij het huis aan de elektra gewerkt. Maar of hierdoor de brand is ontstaan, is niet bekend. De brandweer was met drie brandweerwagens aanwezig. De politie heeft de straat afgezet.

Brand in huis in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Brand in huis in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).