Vrijwilligers boos over nieuwe asielwet: 'Dan ga ik wel naar de gevangenis'

De Tweede Kamer wil met nieuwe asielwetten illegaliteit strafbaar maken. Dat betekent dat organisaties die mensen zonder verblijfsvergunning helpen ook strafbaar worden. En dat pikt Rianne van Halen (74) van de Eindhovense Stichting Huiskamer voor Vluchtelingen niet. "Dat ik in de gevangenis terecht kan komen vind ik een lachertje, maar ik gá er zitten", zegt ze strijdbaar.

Rianne werkt al acht jaar als vrijwilliger bij de Huiskamer, een ontmoetingsplek voor kwetsbare vluchtelingen. Vrijdagochtend kreeg ze het nieuws over de nieuwe wetten te horen. De PVV deed een wijzigingsvoorstel om illegaliteit strafbaar te maken. Een meerderheid van Tweede Kamerleden heeft donderdagavond na een lange dag vol twijfel vanuit NSC en SGP uiteindelijk voor gestemd. En dat is volgens Rianne 'onmenselijk'. "Ik vind het heel erg voor de mensen die ik help. Niemand is illegaal. Iedereen is mens", zegt ze. Dat Rianne volgens de nieuwe wetten zelf ook iets strafbaars doet, daar zit ze niet mee. "Ze doen maar. Ik ben bijna 75 jaar, maar ik ga wel in de gevangenis zitten hoor. Ik doe laconiek over mezelf, maar voor de mensen die ik help vind ik het heel erg." Wat er ook gebeurt, Rianne zal zich altijd blijven inzetten voor deze kwetsbare groep mensen. "Want iedereen heeft hulp nodig, iedereen heeft een verhaal. Niemand komt zomaar op een bootje naar Nederland. Ik zal altijd voor deze mensen blijven staan. Wet of geen wet."

"Dit zorgt alleen maar voor meer problemen."

Ook bij de Eindhovense Stichting Vluchtelingen in de Knel zijn ze boos over de nieuwe asielwetten. "We zijn nog maar een kleine stap verwijderd van een land waar je de gevangenis in kan gaan omdat je de juiste papieren mist of omdat je geeft om je medemens", zegt Eef Daey Ouwens van de stichting. "Deze nieuwe wet zorgt alleen maar voor meer problemen en meer mensen zonder verblijfsvergunning”, zegt Eef. Volgens haar is het een schijnoplossing. "Ondertussen krijgen vluchtelingen de schuld. Dat is oneerlijk. De wet maakt ook nog eens onze medewerkers en onze vrijwilligers strafbaar terwijl ze hulp willen bieden. Het besluit laat zien dat zorgen voor elkaar niet meer vanzelfsprekend is." Ze denkt dat mensen zonder verblijfsvergunning straks onder de radar verdwijnen. "Ze durven niet meer naar hulpverleners en kinderen kunnen niet naar school. Ook wordt het voor ons nog lastiger om mensen te helpen met het regelen van de juiste papieren."

"We blijven ons inzetten voor deze groep, die ons harder nodig heeft dan ooit."