Voor de veertigste keer Nationale Jeugdronde, 'Plezier spat er van af'

“Voor de jeugdronde zet ik alles opzij.” Voorzitter Tonny Testers van de Stichting Nationale Jeugdronde is van jongs af aan besmet het ‘virus’ van het fietsfestival in Roosendaal. Vanaf maandag rijden er weer een week lang 450 kinderen van tien tot en met veertien jaar door Roosendaal en omgeving voor de veertigste editie van de Nationale Jeugdronde.

Het evenement is een vaste waarde tijdens de eerste week van de zomervakantie. Het is uniek in zijn soort in Nederland. “Natuurlijk is het een wedstrijd, maar de gezelligheid is eigenlijk nog belangrijker. Het voelt als een echte familie. Ieder jaar opnieuw spat het plezier bij de kinderen er van af”, aldus Tonny.

De jonge renners doen, verdeeld over 32 ploegen uit Roosendaal, Nispen, Oud-Gastel en Zegge, mee op hun eigen fiets. Om zoveel mogelijk punten te behalen rijden ze onder meer etappes, tijdritten, een veldrit en een behendigheidsrit.

Fien van den Biggelaar (12) en Nick Boden (13) zijn de winnaars van vorig jaar. Beiden zijn inmiddels veelbelovende talenten. “Ik train bij de jeugd van Willebrord Wil Vooruit. Ik hoop dit jaar in ieder geval in de top tien te eindigen. Maar het is ook gewoon leuk om lekker met mijn vrienden wedstrijdjes te rijden”, vertelt Nick die Mathieu van der Poel als zijn grote voorbeeld beschouwt.