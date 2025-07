De bestuurder van een bestelbus van UPS heeft de hoogte van zijn voertuig een beetje verkeerd ingeschat. Op de Munnikenhof, net buiten Terheijden, reed het busje onder een brug door.

Blijkbaar was het voertuig hoger dan de 2,4 meter hoge brug. De bestelwagen raakte beschadigd. Het viaduct is in de buurt berucht. Regelmatig gaat het er mis met bussen die te hoog zijn.