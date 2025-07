Crisis in Roosendaal: zo proberen politieonderhandelaars levens te redden

"Als de pieper gaat, weet je altijd dat het gaat om leven of dood." Voormalig politieonderhandelaar Heidi Nieboer weet hoe het is om midden in een crisissituatie te staan, zoals donderdag in Roosendaal. Een verwarde man dreigde zichzelf en anderen iets aan te doen. De DSI en hulpdiensten rukten uit en ook het speciale team van onderhandelaars werd ingezet voor een gesprek dat levens moest redden.

Meestal worden onderhandelaars gebeld door de meldkamer met het verzoek contact op te nemen met een officier van dienst. "Je krijgt dan te horen waar je als onderhandelaar naartoe moet en wat er aan de hand is. Vaak is de eerste informatie die je krijgt heel mager. Pas als je ter plaatse bent, krijg je meer informatie."

Nieboer werkte jaren als politieonderhandelaar en is in het verleden regelmatig ingezet bij vergelijkbare incidenten als donderdag in Roosendaal. "De meeste onderhandelaars zijn onderhandelaar naast hun gewone baan bij de politie. Dat betekent dat je één keer in de zoveel tijd een piketdienst draait en opgeroepen kunt worden als er een incident speelt."

Voor de situatie in Roosendaal werden onder andere de DSI en de politieonderhandelaars opgeroepen. "De onderhandelaars zullen gisteren te horen hebben gekregen dat er in een specifieke woning iets aan de hand was", legt Nieboer uit.

“Het eerste dat je als onderhandelaar probeert, is contact maken met de persoon voor wie je bent opgeroepen. Het is ons doel om het gesprek aan te gaan. In het geval van Roosendaal, waar de man, voor zover bekend, dreigde zichzelf en anderen iets aan te doen, is het de bedoeling dat onderhandelaars dat weten te voorkomen. Dat is altijd spannend. Want krijg je voldoende grip op iemand, zodat die het daadwerkelijk niet gaat doen?"

Als onderhandelaar werk je nooit alleen, maar samen met één of twee andere onderhandelaars. Iemand van het onderhandelingsteam is tijdens het incident verantwoordelijk voor de woordvoering en de andere twee collega’s ondersteunen de gespreksvoerder.

Onderhandelaars gaan als er sprake is van een dreigende situatie of mogelijk sprake is van wapens of explosieven, niet naar binnen. "We zorgen altijd ook voor onze eigen veiligheid. We proberen dan bijvoorbeeld buiten een woning contact te leggen. Dit kan telefonisch of op een veilige afstand met onze stem."

In het geval van een persoon met zogenoemd onbegrepen gedrag is het volgens Nieboer belangrijk om te weten dat die anders kan reageren dan iemand met gedrag dat we wel te begrijpen is. "Je stelt jezelf de vraag: Waar kunnen we op aanhaken? Mensen met onbegrepen gedrag willen vaak gehoord worden. Er ligt meestal iets onder. Voor onderhandelaars is het de uitdaging om daar achter te komen."

Er worden dan vragen gesteld als: Vertel eens wat er aan de hand is, wat je van plan bent, wat maakt dat je dat wilt, of er geen andere mogelijkheid is, en of je toch met ons naar het bureau wilt?