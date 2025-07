Avans en Avans+ splitsen na jaren van verschillen en verwarring

Avans Hogeschool en Avans+ in Breda nemen per 1 juli formeel afscheid van elkaar. Wat ooit begon als één organisatie, splitst zich nu op in twee, elk met een eigen missie en stijl. Avans Hogeschool richt zich voortaan puur op publiek hbo-onderwijs in Brabant, terwijl Avans+, straks onder een nieuwe naam zich landelijk profileert als flexibele opleider voor werkende professionals.

Avans+ begon begin jaren 2000 als een onderdeel van Avans Hogeschool, speciaal voor werkende professionals die een opleiding wilden volgen. In 2003 kreeg het de naam Avans+, maar het hoorde nog steeds bij de hogeschool. Avans+ bood onder andere post-hbo-opleidingen aan in de zorg, het onderwijs, ICT en management.



Marathonloper

Wat ooit een samenwerking was, groeide langzaam uit tot een duidelijke scheiding. Avans Hogeschool richt zich vooral op voltijdstudenten, onderzoek en het werken in de eigen regio. Avans+ wil juist sneller kunnen handelen, maatwerk bieden en landelijk actief zijn. In de praktijk werkten de twee organisaties daardoor al jaren apart van elkaar.



De verschillen in werkwijze en cultuur werden steeds duidelijker. “Avans is een marathonloper, wij zijn sprinters”, zei Avans+-directeur Cris van Osch daar onlangs over tegen BredaVandaag. De commerciële opleider wilde meer ruimte om zich aan te passen aan de markt. De hogeschool bleef juist hechten aan haar publieke rol.



Verwarring

De naam zorgde steeds vaker voor gedoe. Studenten en bedrijven wisten soms niet waar ze aan toe waren: was het nou een gewone hbo-opleiding of moest je ervoor betalen? Die verwarring hielp niemand, zeker niet nu beide partijen duidelijker willen maken waar ze voor staan.



Avans+ werkte in de praktijk al op eigen houtje, maar op papier hoorde het nog bij Avans Hogeschool. Dat zat in de weg. Door uit elkaar te gaan, wordt het voor iedereen duidelijker en kunnen beide organisaties zich beter richten op wat ze willen doen.



Scheiding zat er al langer aan te komen

Volgens mensen die erbij betrokken zijn, werd er achter de schermen al langer gepraat over een splitsing. De samenwerking tussen Avans en Avans+ stelde inhoudelijk niet veel meer voor. Ze deelden alleen nog wat papierwerk en afspraken.



Nu heeft de directie van Avans+ het bedrijf officieel overgenomen. Vanaf oktober gaat het verder onder een nieuwe naam. Welke dat wordt, is nog niet bekend. Avans+ blijft gewoon in Breda, maar richt zich voortaan op klanten in het hele land. Avans Hogeschool blijft zich focussen op studenten in Brabant.



Rel

De timing van de breuk valt op. Avans kwam dit jaar in het nieuws door gedoe met buitenlandse studenten. Door fouten bij inschrijvingen trok de IND tientallen verblijfsvergunningen in. Avans en Avans+ zeggen dat dat niets met de splitsing te maken heeft.