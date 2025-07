Statushouders hier blijven voorrang op huis krijgen ondanks woningwet

Statushouders in Tilburg blijven voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurhuis als dat nodig is. Dat zegt wethouder Yusuf Çelik van wonen, asiel en integratie vrijdag in reactie op de woningwet die is aangenomen door de Tweede Kamer. De wet verbiedt voorrang voor statushouders, maar dat wil de wethouder in zijn stad voorkomen.

"Zolang ik wethouder ben, doe ik er alles aan om statushouders een eigen plek te geven in onze stad. Als dat nodig is met voorrang. Ik geloof dat dat het juiste is om te doen", zegt Çelik. In Tilburg gaat zo'n 5 tot 6 procent van de huurwoningen naar statushouders.