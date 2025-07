Escortbureau van Saskia mag na sluiting niet meer open van de rechter

Escortbureau Deepest Secrets uit Zevenbergen moet definitief stoppen. De rechtbank in Breda heeft vrijdag het bezwaar van eigenaresse Saskia afgewezen. Daarmee blijft het besluit van de gemeente Moerdijk in stand, die begin juni de vergunning introk. Volgens de gemeente werd er bij Deepest Secrets structureel onveilige seks aangeboden.

Het besluit van de gemeente volgde op meldingen van oud-medewerkers en een controle door een toezichthouder. Die concludeerden dat het escortbureau orale seks zonder condoom aanbood.

Volgens de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Moerdijk mag dat niet: daarin staat dat seksbedrijven zich aan hygiëneregels moeten houden om risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen. Volgens de gemeente was dit bij de vergunningsaanvraag niet gemeld. "Als dat destijds wel was gebeurd, hadden we de vergunning nooit verleend", zei een gemeentewoordvoerder eerder.



Klap in gezicht

Eigenaresse Saskia noemde de sluiting destijds een 'klap in het gezicht'. Volgens haar was er sprake van een misverstand. Ze benadrukte dat klanten op de website konden lezen dat onbeschermde orale seks werd aangeboden, en dat ook sollicitanten hierover vooraf geïnformeerd werden. "Als ik echt dicht moet en mijn 25 medewerkers zitten zonder werk, ben ik bang dat ze in de illegaliteit belanden", zei ze toen.



Ook de advocaat van Deepest Secrets vond de sluiting onterecht. Volgens hem valt onbeschermde orale seks tussen twee volwassenen niet onder het verbod zoals dat in de APV staat. De meldingen van oud-medewerkers noemde hij een bewuste lastercampagne tegen het bedrijf.



Vergunning vervalt per direct

Toch hield de rechter vrijdag het besluit van de gemeente in stand. Daarmee is duidelijk dat het bedrijf de deuren moet sluiten en de vergunning per direct vervalt. Als Deepest Secrets toch doorgaat met de werkzaamheden, riskeert het een dwangsom van 25.000 euro.