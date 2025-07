Gas en stroom illegaal afgetapt bij panden van beruchte huisbaas David D.

Bij vier panden in Den Bosch van de beruchte huisbaas David D. is vrijdag fraude ontdekt met elektriciteits- en gasmeters. De gemeente en netbeheerder Enexis maakten zich volgens een huurder zorgen over de veiligheid van de bewoners van de panden, nadat D. in mei werd aangehouden voor het oplichten van huurders. De pandjesbaas zou ruim 800.000 euro hebben verdiend door huurders te veel service- en energiekosten te laten betalen.

Een huurder meldt dat er vorige week ook nieuwe meters zijn geïnstalleerd bij een ander pand aan de Brugstraat. De gemeente en Enexis lijken een flinke klus te hebben aan de controles van alle meters. De pandjesbaas bezit tientallen gebouwen in Den Bosch.

De 54-jarige David D. werd op 27 mei opgepakt in zijn huis in Vught. Er werd ook beslag gelegd op bankrekeningen en meerdere dure auto's werden afgevoerd. D. werd een dag na zijn aanhouding vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak.

Vervalste afrekening

Hij zou zijn huurders over een periode van tien jaar meer hebben laten betalen via voorschotten dan ze daadwerkelijk verbruikten aan gas en elektriciteit. Een boekhouder hielp hem daarbij. Huurders die de boel niet vertrouwden en met vragen kwamen, kregen van de boekhouder een vervalste afrekening. De boekhouder werd eerder al verhoord en is ook verdachte in de zaak.

De huisbaas sprak zich in het verleden verschillende keren uit in de media over het ‘imago van de huisjesmelker’. Zo vertelde hij aan Omroep Brabant over zijn werk: "Wij zorgen door mee te denken en creatief te zijn dat er meer woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad."

In 2022 stond D. op in de lijst met de 'vijftig grootste pandjesbazen'. Hij stond op plek drie, met zeventig panden in zijn bezit, waarvan 62 in Den Bosch.