112-nieuws: Vandalen vernielen bushokje, twee gestolen scooters gevonden • Dollemansrit automobilist zonder rijbewijs op A73

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06:38 Vandalen vernielen bushokje, twee gestolen scooters gevonden In Oosterhout is vrijdagnacht een bushokje vernield. Agenten hebben het glas van het fietspad achter het bushokje geveegd en de vernieling doorgegeven aan de gemeente. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

06:32 Dollemansrit automobilist zonder rijbewijs op A73 Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door agenten van de politie Land van Cuijk. Zij zagen de bestuurder slingerend met een snelheid van ruim 170 kilometer per uur over de A73 rijden. Lees verder Foto: Instagram politie Land van Cuijk.

06:23 Ruim 250 bekeuringen tijdens verkeerscontrole na klachten over overlast Op en rond de Boulevard-Noord in Bergen op Zoom zijn vrijdagavond in korte tijd 259 processen-verbaal uitgedeeld aan mensen die daar veel te hard reden. De politie besloot daar te controleren na meerdere klachten over overlast. Lees verder Archieffoto: Rob van den Broek.

06:11 Wijkagent bedenkt passende straf voor erg jonge graffitispuiters Een groepje jonge graffitispuiters werd begin deze week betrapt toen ze een muur van appartementencomplex Montagnard aan de Karel Mollenstraat-Zuid in Valkenswaard bekladden. Omdat de daders erg jong zijn, bedacht een wijkagent een passende straf. Lees verder Foto: Instagram politie Valkenswaard.