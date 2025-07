'Netflix-drugsbaron Janus van Wesenbeeck ontdekte moordplan tegen hem'

Janus van Wesenbeeck (63), die eerder deze week werd opgepakt, lijkt verwikkeld in een levensgevaarlijk conflict in de Brabantse onderwereld. Een rivaal zou iemand hebben ingeschakeld om de Eindhovense drugsbaron uit de weg te ruimen.

Volgens de geruchten in het criminele milieu staat Janus van W. op een dodenlijst. Er zou zelfs iemand zijn benaderd om hem uit de weg te ruimen. Alleen is de beoogde huurmoordenaar naar zijn doelwit gestapt, is te lezen in het AD.