Café Boerke Verschuren blijft open ondanks vier aanslagen, camera voor deur

Café Boerke Verschuren mag van Paul Depla ook na vier aanslagen gewoon openblijven. Volgens de burgemeester van Breda gaat hij daarbij niet over één nacht ijs en is de afweging na onderzoek zorgvuldig gemaakt. "Er is geen sprake van criminele activiteiten en een sluiting moet ook bij een rechter standhouden." Breda laat nu als extra veiligheidsmaatregel bij de kroeg een mobiele surveillancecamera plaatsen.

"Dit soort aanslagen worden niet alleen maar door criminelen gedaan", zegt Depla. "Steeds vaker zien we dat het door een of ander conflict in de persoonlijke sfeer komt. Waar ze elkaar vroeger voor de bek sloegen, gebeurt nu dit."

Café Boerke Verschuren in de wat sjiekere Bredase wijk Ginneken was sinds december al drie keer doelwit van explosies en pogingen tot brandstichting. En afgelopen dinsdagnacht was het voor de vierde keer raak. Een steen door de ruit gooien mislukte, maar er werd wel opnieuw brand gesticht. Toch blijft de zaak open, terwijl andere panden wel worden gesloten.

"Want", zo zegt hij, "er moet natuurlijk wel een goede reden zijn om bij een zaak tot sluiting over te gaan. En de beslissing moet natuurlijk ook standhouden bij een rechter. Ik weet nog wel dat ik bij het eerste pand dat ik als burgemeester na een schietpartij sloot, werd teruggefloten door de rechter."

Depla leunt bij zijn beslissing om een bedrijf of pand te sluiten zwaar op informatie die hij van de politie ontvangt. Zijn er criminele activiteiten gaande? Of is de eigenaar actief in dat milieu? Bij eigenaar Johan de Vos van Boerke Verschuren is dat niet het geval. Er zijn dan ook ook geen wapens, drugs of andere illegale zaken aangetroffen.

Na een van de eerdere aanslagen op café Boerke Verschuren werd op 19 januari van dit jaar een 18-jarige man aangehouden. Die moet in september voor de rechter verschijnen en mogelijk wordt dan meer duidelijk over het motief. "De conclusie om Boerke Verschuren open te laten, is dan ook te rechtvaardigen, want er zijn geen acute risico's", vindt Depla.

Meerdere malen gaf De Vos in de media aan dat hij geen flauw idee heeft wie er achter de aanslagen zit. Depla gelooft hem niet meteen op zijn blauwe ogen, maar zijn openheid en medewerking aan het onderzoek helpen wel. "Johan kent zijn verantwoordelijkheid, geeft volledig openheid van zaken en neemt zelf ook maatregelen", zegt Depla.