De bekendste Oranjestraat van Nederland slaat vrouwenvoetbal over

Als het Nederlands Elftal voetbalt op een EK of WK moet je in de Ahornstraat in de Breda zijn. Het is daar dan helemaal Oranje en iedereen die er woont, doet mee. Zaterdagavond spelen de Oranjevrouwen hun eerste wedstrijd op het EK, maar dat toernooi leeft niet in de Ahornstraat. "We kijken liever naar mannen", zegt een vrouw.

Normaal als Oranje in actie komt springt de Ahornstraat in Breda eruit door oranje versieringen. Maar nu in Zwitserland het EK is begonnen is er geen versiering te bekennen.

Geen oranje (foto: René van Hoof)

"Vrouwenvoetbal leeft niet", zegt een vrouw die met een groepje andere vrouwen voor een huis zit. De anderen klikken instemmend. In de Ahornstraat gaan de handen nog niet op elkaar als de Leeuwinnen in actie komen. "Ik kijk liever naar mannen en ik ken de namen van de speelsters nog geen eens", zegt een vrouw. Een ander zegt: "Vrouwenvoetbal daar is niks aan." Wat ook niet onderschat moet worden is dat het versieren van de straat veel werk is. "Daar moeten allemaal vrijwilligers voor in actie komen", zegt een man die een sigaretje rookt voor zijn huis. Hij denkt ook dat het vrouwenvoetbal nog niet echt populair is. "Maar het zit wel in de lift en ik ga zeker kijken vanavond."

Geen lantaarnpaal of huis is overgeslagen (foto: Raymond Merkx).

Op de vraag waarom de Ahornstraat nu kleurloos is, wordt door de bewoners gelaten gereageerd. Zo van, ach het is maar vrouwenvoetbal. Dus deze keer geen vlaggen, slingers en zelfs Oranje ingepakte huizen. De Ahornstraat pakt voorlopig nog helemaal niet uit voor de dames.