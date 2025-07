Berging vat vlam in kelder onder appartementencomplex

In een kelder onder een appartementencomplex op de Thomas à Kempislaan in Eindhoven heeft zaterdagmiddag een brand gewoed. Een berging vatte vlam. Vermoedelijk is de brand ontstaan tijdens kluswerkzaamheden. De brandweer vond in de berging ook een gasfles, die mogelijk is gebruikt bij het lassen.

De brandweer was bij het complex met twee blusvoertuigen om het vuur te bestrijden. De brand was snel onder controle maar rond halfzes was het blussen nog in volle gang. Niemand raakte gewond bij de brand. In het gebouw hing rook, maar de overlast voor de woningen en de apotheek die er is gevestigd, was klein. De bewoners hoefden hun huizen niet te verlaten.

Foto: Persbureau Heitink.

