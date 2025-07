Persoon springt van brug, massale zoektocht in het water

Hulpdiensten in Breda zijn zaterdagmiddag massaal uitgerukt omdat er iemand in het water zou liggen bij de Tramsingel. De persoon zou vanaf de brug in het water zijn gesprongen. De brandweer zocht onder de brug bij de Tramsingel, ook vloog een politiehelikopter over het gebied.

De persoon werd uiteindelijk ongedeerd gevonden in het water. De inzet van een ambulance die klaar stond, bleek niet nodig. De Nieuwe Haagdijk langere tijd afgesloten vanwege de zoektocht.